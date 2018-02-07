Уилл Смит в тапках высмеял своего сына-рэпера

Американский актер Уилл Смит записал пародию на клип Icon авторства его сына рэпера Джейдена Смита. Артист опубликовал ролик в Instagram в среду, 7 февраля.

Смит намотал на шею огромную золотую цепь и вставил в рот грилзы (накладки на зубы), а также покрасил волосы в белый цвет. Актер в тапках исполнил танец на безлюдной дороге под композицию Icon.

В конце ролика Смит поздравил Джейдена с сотней миллионов прослушиваний его композиций на сервисе Spotify. «Это прекрасный подарок родителю — восхищаться своими детьми. Продолжай делать то, что делаешь», — отметил артист в подписи к видео.

Оригинальный клип на трек Icon Джейдена Смита вышел в ноябре 2017 ноября. С момента публикации ролик набрал более 42 миллионов просмотров.

19-летний Джейден выпустил более 20 синглов. Он снялся в таких фильмах, как «Каратэ-пацан», «День, когда Земля остановилась», «После нашей эры» и «В погоне за счастьем».

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