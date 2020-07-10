Американский актер Уилл Смит рассказал о называвших его ниггером полицейских. Запись интервью опубликована на его YouTube-канале.
По словам артиста, он вырос в Филадельфии, где его часто часто останавливали сотрудники полиции. При этом они более десяти раз оскорбляли его из-за цвета кожи. Смит вспомнил, что белые дети радовались, когда видели полицейских, в то время как у него при их виде начинало чаще биться сердце.
«Мы сейчас находимся в ситуации, которой раньше никогда не было. Весь мир остановился и сказал афроамериканцам: "Мы видим и слышим вас. Как мы можем помочь?"» — прокомментировал Смит нынешние антирасистские протесты. Он пояснил, что гнев может возникнуть в качестве ответной реакции на угнетение, но сказал, что он может быть и опасен.
Актер также восхитился современным поколением, которое объединилось для решения проблемы расизма. По его мнению, чем спокойнее они себя ведут в ходе протестов, тем четче становятся видны недостатки тех, кто их притесняет.