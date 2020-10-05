Российская актриса кино и телевидения Анна Семенович заразилась коронавирусом. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

«Не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью. Уже неделю я нахожусь дома на карантине», — написала актриса в подписи к короткому видеоролику. Семенович отметила, что режим самоизоляции, на котором она находится, завершится 12 октября.

Актриса попросила своих подписчиков беречь себя, носить маски и перчатки и по возможности избегать людных мест. По заверениям Семенович, коронавирус она перенесла в легкой форме, без осложнений.

Ранее российская актриса высказывалась о минимальном заработке для мужчин. Зимой 2019 года Семенович призналась, что страдает от генетической патологии груди под названием гигантомастия.