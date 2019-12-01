Семенович рассказала о своей болезни груди

Певица Анна Семенович призналась, что страдает от генетической патологии под названием гигантомастия. Об этом она рассказала на передаче «Секрет на миллион» на канале НТВ.

«Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят, если каждая грудь весит 2,5 килограмма», — пояснила она.

Также Семенович пожаловалась, что три года назад была вынуждена сделать операцию по уменьшению груди с девятого до пятого размера. При этом, утверждает певица, сейчас у нее шестой размер, и грудь может снова увеличиться.

В ноябре жительница английского города Брайтон пожаловалась на трудности жизни с большой грудью и попросила у пользователей сети денег на операцию по ее уменьшению. 26-летняя Хелен Кристи страдает из-за постоянных болей в спине и проблем со сном — у нее не получается лечь так, чтобы ей было удобно. Ее грудь достигла 12-го размера, и, чтобы скрыть ее, она носит мужские футболки размера XXXL.

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