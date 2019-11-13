Женщина пожаловалась на невыносимую жизнь с большой грудью

Жительница английского города Брайтон пожаловалась на трудности жизни с большой грудью и попросила у пользователей сети денег на операцию по ее уменьшению. Об этом она рассказала на сайте Justgiving.com.

26-летняя Хелен Кристи (Helen Christie) призналась, что ее грудь начала очень быстро расти, когда ей было 16 лет. Из-за этого ее дразнили одноклассники. С девушкой пытались познакомиться на улице взрослые мужчины, и это пугало и злило ее.

Кристи страдает из-за постоянных болей в спине и проблем со сном — у нее не получается лечь так, чтобы ей было удобно. Ее грудь достигла 12-го размера, и, чтобы скрыть ее, она носит мужские футболки размера XXXL. Британка комплексует, что кажется толстой из-за мешковатой одежды, однако не носит топы, так как ее грудь выпадает из них. Чтобы отвлечь внимание от бюста, Кристи ярко красится.

Британка настолько стесняется своей внешности, что полностью не раздевается даже перед своей девушкой, с которой живет уже два года. Также она утверждает, что, если грудь ничего не поддерживает, ей очень больно. Кристи отметила, что ей непросто найти бюстгальтер нужного размера, к тому же они очень дорого стоят и быстро портятся. Она заявила, что грудь делает ее жизнь «невыносимой».

Из-за постоянных болей в спине у девушки развилась депрессия, и ей пришлось принимать антидепрессанты. Тогда Кристи приняла решение уменьшить грудь, однако поняла, что у нее не хватает денег на операцию, которая не входит в страховку. Девушка решилась собрать необходимые ей три тысячи фунтов стерлингов в интернете, и ей уже перевели около тысячи фунтов стерлингов.

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