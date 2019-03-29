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Жертва пластической хирургии захотела уменьшить грудь и получила обратный эффект

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В телепередаче Botched, рассказывающей о неудачных пластических операциях, приняла участие женщина, которой увеличили грудь вопреки ее желанию. Об этом сообщает издание Daily Mail.

После рождения дочери героиня шоу решила скорректировать форму груди. «Она свисала буквально до пупка, — рассказывает женщина. — Это было ужасно». Вместо подтяжки и уменьшения груди, на которые она рассчитывала, пластический хирург без разрешения установил ей силиконовые имплантаты.

Женщина дважды пыталась решить проблему при помощи новых пластических операций, но ничего не добилась и обратилась в телепередачу Botched, которую ведут известные пластические хирурги Терри Дуброу (Terry Dubrow) и Пол Нассиф (Paul Nassif). Они смогли удалить имплантаты и уменьшить ее грудь. «От того, что у меня больше нет имплантатов, как гора с плеч свалилась», — призналась она.

В феврале сообщалось, что другая героиня Botched рассказала Дуброу о пяточных имплантатах, которые, как она слышала, делают в Корее. Ей не удалось убедить хирурга, что они действительно существуют.

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