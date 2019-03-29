Жертва пластической хирургии захотела уменьшить грудь и получила обратный эффект

В телепередаче Botched, рассказывающей о неудачных пластических операциях, приняла участие женщина, которой увеличили грудь вопреки ее желанию. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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После рождения дочери героиня шоу решила скорректировать форму груди. «Она свисала буквально до пупка, — рассказывает женщина. — Это было ужасно». Вместо подтяжки и уменьшения груди, на которые она рассчитывала, пластический хирург без разрешения установил ей силиконовые имплантаты.

Женщина дважды пыталась решить проблему при помощи новых пластических операций, но ничего не добилась и обратилась в телепередачу Botched, которую ведут известные пластические хирурги Терри Дуброу (Terry Dubrow) и Пол Нассиф (Paul Nassif). Они смогли удалить имплантаты и уменьшить ее грудь. «От того, что у меня больше нет имплантатов, как гора с плеч свалилась», — призналась она.

В феврале сообщалось, что другая героиня Botched рассказала Дуброу о пяточных имплантатах, которые, как она слышала, делают в Корее. Ей не удалось убедить хирурга, что они действительно существуют.

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