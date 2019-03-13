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Неудачная операция превратила грудь женщины в «носки с мячами»

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Кристина

Любительница пластической хирургии пожелала в очередной раз изменить форму груди. Ее историю рассказало издание The Irish Sun.

32-летняя британка по имени Кристина призналась, что с детства была недовольна своим внешним видом. Первый раз она задумалась о пластике, когда художник нарисовал на нее карикатуру, изобразив ее с пухлыми губами, большой грудью и узкой талией.

«Меня будто осенило. Я поняла, что именно так и хотела бы выглядеть», — вспоминает женщина. В 17 лет она увеличила размер груди, однако импланты оказались некачественными, и спустя полтора месяца ее бюст деформировался и опал. «Теперь моя грудь похожа на теннисные мячи, висящие в носках и раскачивающиеся, как маятники», — объяснила британка.

Позже Кристина сделала ринопластику, подтяжку лица, изменила форму щек, подбородка и губ, а также нанесла перманентный макияж. Она прибегла к шунтированию желудка и сбросила около 90 килограммов лишнего веса. Кроме того, девушка сделала соски в форме сердца, утверждая, что добавила к образу красивый аксессуар.

Однако, несмотря на перенесенные операции, женщина осталась недовольна своей внешностью, поскольку «все еще не выглядит, как девушка с карикатуры». Кристина захотела, чтобы хирург превратил ее бюст в «огромные баскетбольные мячи».

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