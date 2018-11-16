Обиженная девушка потратила 50 тысяч долларов на новое лицо и большую грудь

Жительница Швейцарии, над которой в детстве издевались из-за ее внешности, потратила на пластические операции 50 тысяч франков (около 50 тысяч долларов, или 3,3 миллиона рублей). Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам 24-летней Селины Чентино (Celine Centino) из Цюриха, травля в школе испортила ей жизнь. «Мне хотелось снова быть счастливой, поэтому я изменила свою внешность и все, что мне не нравилось в себе, — говорит она. — Мы живем во времена, когда то, что не нравится, можно изменить, и я воспользовалась этим шансом».

Фото опубликовано @iamcelinecentino

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Чентино работала парикмахером и откладывала заработанные деньги на операции. В сентябре 2013 года она впервые обратилась к пластическому хирургу. С тех пор девушка сделала пластику носа, изменила форму щек, губ и подбородка при помощи филлеров и трижды увеличила грудь.

По ее словам, она встречала разные мнения о своем преображении: одним нравится ее новая внешность, другие считают, что она злоупотребила пластической хирургией. «Реакция чаще положительная, а не отрицательная, мужчины вообще сходят с ума от моего вида», — говорит Чентино.

В 2017 году сообщалось, что после неудачной пластической операции у жительницы Таиланда между глаз образовалась заметная дыра. По ее словам, ей занесли инфекцию во время ринопластики в одной из дешевых клиник города Хатъяй.

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