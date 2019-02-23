Женщина увеличила грудь ради возлюбленного и чуть не лишилась ее

Женщина вставила имплантаты в грудь ради возлюбленного и пришла в ужас от результата. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на телепередачу Botched.

Пациентка по имени Эрика (Erica) обратилась в больницу с жалобами на странные выделения в области бюста. Врачи провели обследование, диагностировали у нее доброкачественную опухоль и настояли на немедленной операции. Тогда ее возлюбленный предложил одновременно увеличить размер груди.

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В результате пластики гнойные выделения увеличились, и грудь Эрики значительно деформировалась. На осмотре медики снова обнаружили доброкачественную опухоль и предложили женщине избавиться от имплантатов. В ходе очередной операции хирурги восстановили женщине естественную и симметричную форму бюста.

Эрика призналась, что больше не испытывает дискомфорта в теле. Теперь она пытается прийти в себя после разрыва отношений с бывшим молодым человеком, который стал виновником ее неудачной пластики.

Ранее в феврале стало известно о жителе Тайваня, который убил себя, двух детей и жену из-за того, что супруга отказалась во второй раз увеличить размер груди. Полиция обнаружила тела четырех человек в салоне желтого такси, которое мужчина одолжил у своего отца.

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