Жертва пластической хирургии пожаловалась на тройной зад с вмятиной

В телепередаче Botched, рассказывающей о неудачных пластических операциях, приняла участие любительница косплея Имани, которая жалуется на непослушные имплантаты в ягодицах. Об этом пишет издание The Sun.

Женщина утверждает, что проблемы начались через шесть-восемь месяцев после операции. По ее словам, силикон стал двигаться и мог перевернуться, когда она садилась недостаточно осторожно. Имани пожаловалась на это специалисту, который делал операцию, но тот ответил, что ей следует просто переворачивать имплантаты обратно.

«У меня теперь практически тройной зад со всеми этими буграми, как вы можете видеть сбоку, — сказала Имани ведущему Botched, известному пластическому хирургу Терри Дуброу (Terry Dubrow). — Тут что-то вроде вмятины, а мне хочется, чтобы ягодицы выглядели мило».

«Имплантаты для ягодиц, вероятно, самая частая причина осложнений», — заметил Дуброу. После осмотра он сообщил женщине, что ей поможет многоступенчатая серия процедур, которая займет два года. Имани решила, что пока не сможет воспользоваться его советом, потому что планирует завести ребенка.

В феврале сообщалось, что другая героиня Botched рассказала Дуброу о пяточных имплантатах, которые, как она слышала, делают в Корее. Ей не удалось убедить хирурга, что они действительно существуют.

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