Женщина рассказала о страданиях из-за огромной груди

Жительница английского города Дартфорд, графство Кент, призналась журналистам в желании уменьшить грудь. Ее историей поделилось издание Kent live.

26-летняя Элис Уискин (Alice Whiskin) заявила, что из-за груди 13 размера не может нормально жить. У женщины постоянно болит спина, из-за чего она не может ходить на большие расстояния, долго держать двухлетнюю дочь на руках и выполнять работу по дому. Уискин добавила, что сильно переживает из-за резко выросшей за год на пять размеров груди.

Женщина начала сбор денег на операцию по уменьшению груди. Она пообещала пожертвовать удаленную ткань для излечившихся от рака груди пациентов, которые собираются восстанавливать молочные железы хирургическим путем. «Я хочу помочь тем, кому это нужно. Грудь — визитная карточка женщины», — отметила британка.

Уискин рассчитывает, что после четырехчасовой операции ее грудь станет пятого или шестого размера. Ее предупредили, что после хирургического вмешательства она не сможет кормить детей грудью. Также существует небольшая вероятность, что грудь снова вырастет.

В июне сообщалось о жительнице Таиланда, которая лишилась возможности передвигаться без костылей из-за груди, выросшей до аномальных размеров. Доктора не могут поставить ей диагноз и предложить ей какое-либо лечение, но утверждают, что это точно не онкологическое заболевание.

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