Семенович прокомментировала операцию Кудрявцевой из-за лопнувшего импланта

Российская певица Анна Семенович поддержала телеведущую Леру Кудрявцеву, которая перенесла срочную операцию из-за лопнувшего импланта в груди. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Артистка заявила, что Кудрявцева правильно поступила, решив поделиться своей историей. «Те, кто делали себе импланты 10-15 лет назад, они были как первопроходцы. Импланты были, наверное, плохого качества, я не знаю. То, что она всех призывает пойти и проверить состояние своего здоровья, — это очень важно», — прокомментировала ситуацию исполнительница. Она порекомендовала женщинам посещать маммолога каждые полгода.

Ранее Кудрявцева сообщила, что перенесла срочную операцию. После медицинского осмотра стало известно, что из-за порвавшегося импланта вытекший силикон попал в ткани организма.

Сама Семенович в начале декабря призналась, что страдает от генетической патологии под названием гигантомастия. Она заявила, что такой диагноз ставят, когда размер груди женщины достигает шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Также певица пожаловалась, что три года назад была вынуждена сделать операцию по уменьшению груди с девятого до пятого размера.

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