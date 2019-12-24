Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию на груди — ей удалили импланты. Об этом ведущая передачи «Секрет на миллион» канала НТВ рассказала в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, операция была проведена в срочном порядке после прохождения ультразвукового исследования (УЗИ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). В результате Кудрявцевой удалили импланты с капсулой и силикон из тканей. «Очень агрессивная операция», — подчеркнула телезвезда.

Ведущая рассказала, что поставила импланты 15 лет назад в Санкт-Петербурге и на них была пожизненная гарантия. Проблему выявили с одним из имплантов, обнаружив, что он порвался и протекает. Кудрявцева опубликовала фото, как она восстанавливается после хирургического вмешательства.

В августе сообщалось, что Кудрявцева почувствовала недомогание во время празднования дня рождения коллеги Андрея Разыграева. Инцидент произошел в Сочи во время музыкального конкурса «Новая волна».

48-летняя Кудрявцева регулярно ведет музыкальную премию телеканала «Муз-ТВ», а также передачи НТВ — «Секрет на миллион», «Звезды сошлись» и «Большая перемена». Помимо этого, выступала ведущей шоу «Хорошие люди» на радио «Маяк», программы «Испытание верности» на «Муз-ТВ» и соведущей «Клуба бывших жен» на ТНТ.

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