Российская телеведущая пережила паническую атаку на праздновании дня рождения

Российская телеведущая Лера Кудрявцева почувствовала недомогание во время празднования дня рождения своего коллеги Андрея Разыграева. Об этом сообщает портал Super.

Инцидент произошел в Сочи во время многодневного музыкального конкурса «Новая волна». Кудрявцева является ведущей этого шоу. Отмечается, что в городе стоит жара, которую участники и гости мероприятия переносят нелегко.

Во время празднования в ресторане Кудрявцева побледнела и чуть не потеряла сознание. Ей вызвали скорую помощь. В ожидании медиков генеральный директор канала «Муз» Арман Давлетяров поддерживал ведущую, помогая ей скорее пережить охватившую ее паническую атаку.

Госпитализация Кудрявцевой не потребовалась. Позднее она предположила, что ухудшение самочувствия произошло «от жары».

В мае этого года сообщалось, что Кудрявцева планирует подать в суд на газету Österreich Zeitung. В публикации с подзаголовком «Актриса или проститутка?» сообщалось, что вице-канцлер Австрии ушел в отставку после скандала с участием россиянки.

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