Лера Кудрявцева возмутилась статьей «Актриса или проститутка?» со своим фото

Российская телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать иск против газеты Österreich Zeitung, опубликовавшей статью об ее участии в скандале, из-за которого ушел в отставку вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Сегодня я на первых страницах газет Австрии. Оказывается, я виновата в отставке канцлера Австрии. Думала, только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно. Оказывается, нет. Одна из газет #Österreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде», — говорится в посте Кудрявцевой.

У публикации подзаголовок «Актриса или проститутка?». Автор материала, ссылаясь на близких к ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) блогеров, утверждает, что россиянкой, с которой встречался австрийский вице-канцлер, была Кудрявцева.

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В преддверии выборов в Европарламент немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала видео, на котором Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус якобы встречаются с племянницей российского олигарха на Ибице. Издание сообщило, что на этой встрече политик заключил сделку с россиянкой, которая якобы обещает помочь ему с победой на выборах в обмен на часть госзаказов в области строительства. Также она хотела купить 50 процентов австрийской газеты Kronen Zeitung и публиковать там материалы в поддержку Штрахе и АПС.

Публикация вызвала политический скандал в Австрии, Штрахе подал в отставку. Он объяснил, что встречался с гражданкой Латвии, а не России, а все происходящее — спланированная акция.

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