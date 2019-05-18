Вице-канцлера Австрии потребовали отправить в отставку из-за сделки с россиянкой

Депутаты Национального совета Австрии потребовали отправить в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Политика подозревают в сотрудничестве с россиянкой. Газета опубликовало видео, на котором Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус якобы встречаются с племянницей российского олигарха на Ибице. По данным издания, они договорились о сделке за несколько месяцев до выборов в 2017 году.

Женщина должна была помочь Штрахе победить на выборах. В обмен на это политик пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства. Также она хотела купить 50 процентов австрийской газеты Kronen и публиковать там материалы в поддержку Штрахе и его ультраправой Австрийской партии свободы.

Вице-канцлер пока никак не прокомментировал обвинения. Канцлер Австрии Себастьян Курц выступит с заявлением по этому поводу в субботу, 18 мая.

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