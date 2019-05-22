Австрия сформировала переходное правительство после скандала с «россиянкой»

В Австрии сформировали переходное правительство после развала предыдущего из-за политического скандала. Об этом сообщает Австрийское агентство печати.

Канцлер Себастьян Курц определил экспертов, которые займут министерские места на время работы переходного правительства. Вместо главного участника скандала Хайнца-Кристиана Штрахе функции вице-канцлера будет исполнять министр финансов Хартвиг Легер. Новым министром иностранных дел станет бывший председатель Верховного суда Австрии Экарт Ратц, труда — экс-глава департамента ведомства Вальтер Пельтнер. Министрество обороны возглавит офицер Йоханн Луиф.

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Политический скандал разгорелся в Австрии 18 мая — за неделю до выборов в Европарламент. Это произошло после публикации немецкими СМИ видео с вице-канцлером и главой АПС Хайнцем-Кристианом Штрахе. На кадрах политик и его помощник Йоханн Гуденус встречаются с якобы племянницей российского олигарха на Ибице. Предполагалось, что она должна была помочь вице-канцлеру победить на выборах, за что он пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.

После произошедшего Штрахе подал в отставку. Он также объяснил, что встречался с гражданкой Латвии, а не России, а все происходящее — спланированная акция.

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