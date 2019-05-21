Австрийское правительство развалилось из-за скандала с «россиянкой»

Из правительства Австрии ушли все министры, которые являются членами Австрийской партии свободы (АПС), кроме главы МИД Карин Кнайсль. Об этом сообщил президент страны Александр Ван дер Беллен, передает Reuters.

Канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что глава государства попросил его заняться поиском претендентов. Он намерен сделать это быстро и внести имена не позднее вечера вторника, 21 мая. Курц также добавил, что переходный кабинет министров будет работать примерно три месяца.

По словам Ван дер Беллена, в настоящее время все партии желают обеспечить в стране стабильность до следующих выборов, которые станут новым стартом. Он добавил, что в индивидуальном порядке рассмотрит кандидатуры экспертов, предложенные для заполнения вакансий.

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В правительстве АПС была представлена министрами внутренних дел, обороны, труда и здравоохранения, а также транспорта. Кроме того, членом ультраправой партии является госсекретарь в Министерстве финансов. Глава МИД выступает как независимый политик, хотя и была выдвинута на должность Партией свободы.

Ранее стало известно, что на голосование в парламент намерены вынести вотум недоверия Курцу. Канцлер, возглавляющий Австрийскую народную партию, разорвал коалицию с АПС и предложил провести досрочные выборы в парламент «как можно скорее».

Политический скандал разгорелся в Австрии 18 мая — за неделю до выборов в Европарламент. Это произошло после публикации немецкими СМИ видео с вице-канцлером и главой АПС Хайнцем-Кристианом Штрахе. На кадрах политик и его помощник Йоханн Гуденус встречаются с якобы племянницей российского олигарха на Ибице. Предполагалось, что она должна была помочь вице-канцлеру победить на выборах, за что он пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.

После произошедшего Штрахе подал в отставку. Он также объяснил, что встречался с гражданкой Латвии, а не России, а все происходящее — спланированная акция.

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