Канцлер Австрии объявил досрочные выборы в парламент после скандала с россиянкой

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил провести досрочные выборы в парламент «как можно скорее» из-за отставки вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, обвиняемого в сотрудничестве с россиянкой. Об этом сообщает ТАСС.

Курц подчеркнул, что хочет работать во благо страны со своим политическим курсом, однако без скандальных инцидентов в правительстве.

Он также заявил о прекращении работы коалиционного правительства республики с Австрийской партией свободы, возглавляемой Штрахе. По его словам, Австрийская партия свободы не может быть его партнером.

Ранее 18 мая Штрахе подал в отставку из-за обвинений в сотрудничестве с россиянкой. Позднее он объяснил, что встречался с гражданкой Латвии, а не России.

О сделке Штрахе сообщила газета Süddeutsche Zeitung. Издание опубликовало видео, на котором политик и его помощник Йоханн Гуденус якобы встречаются с племянницей российского олигарха на Ибице. По данным СМИ, они договорились о сделке за несколько месяцев до выборов в 2017 году.

Предполагается, что женщина должна была помочь Штрахе победить на выборах. В обмен на это политик пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.

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