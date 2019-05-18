Подавший в отставку вице-канцлер Австрии развеял слухи о встрече с россиянкой

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объяснил, что общался на Ибице с гражданкой Латвии. Так он опроверг информацию немецких СМИ о его встрече с некой россиянкой, которая произошла перед выборами в 2017 году, передает ТАСС.

Штрахе уточнил, что некие «подсадные утки» обратились к его помощнику Йоханну Гуденусу вскоре после смерти его отца и сообщили, что их интересует охотничье поместье семьи. «Предполагаемая латвийская гражданка ЕС рассказала, что хочет переехать в Вену со своей дочерью, осесть в Австрии и вложить деньги. Через своего немецкого знакомого она хотела познакомиться со мной», — рассказал он.

По словам Штрахе, при встрече была предпринята попытка разговорить его и Гуденуса на противоположную тему, а также втянуть в преступление. «Определенные отрезки видео были вырезаны из общего контекста и нацелены против нас», — указал политик и подчеркнул, что больше не контактировал с этой женщиной.

О сделке Штрахе сообщила газета Süddeutsche Zeitung. Издание опубликовало видео, на котором политик и его помощник Йоханн Гуденус якобы встречаются с племянницей российского олигарха на Ибице. Издание сообщило, что они договорились о сделке за несколько месяцев до выборов. В обмен на кресло вице-канцлера политик якобы пообещал ей часть госзаказов в области строительства. В итоге Штрахе объявил об уходе в отставку.

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