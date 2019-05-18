Вице-канцлер Австрии объявил об отставке из-за сделки с россиянкой

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, подозреваемый в сотрудничестве с россиянкой, объявил об отставке. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

По его словам, он говорил с канцлером страны Себастьяном Курцем и попросил об отставке. «И он примет это прошение», — добавил Штрахе.

Ранее сообщалось, что Курц исключил возможность продолжения работы с политиком. В настоящий момент правительство Австрии рассматривает два варианта действий: назначить выборы в Национальный совет или продолжить работу с новым вице-канцлером Норбертом Хофером.

О сделке Штрахе сообщила газета Süddeutsche Zeitung. Издание опубликовало видео, на котором политик и его помощник Йоханн Гуденус якобы встречаются с племянницей российского олигарха на Ибице. По данным СМИ, они договорились о сделке за несколько месяцев до выборов в 2017 году.

Предполагается, что женщина должна была помочь Штрахе победить на выборах. В обмен на это политик пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.

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