В Австрии прокомментировали скандал с компрометирующим видео

В Австрии прокомментировали скандал с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, обвиняемого в сотрудничестве с иностранной гражданкой. Об этом сообщает ТАСС.

Президент страны Александр Ван дер Беллен потребовал установить факты на видеозаписи, показывающей встречу Штрахе с иностранной гражданкой, и назвал происходящее «дерзким неуважением к согражданам». Он также поблагодарил СМИ за распространенные кадры, добавив, что журналисты исполнили предназначение «четвертой власти».

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Канцлер Австрии Себастьян Курц, в свою очередь, заявил, что большее значение для страны имеют не «второстепенные высказывания» в его адрес, а идеи, касающиеся злоупотребления властью, обращение с деньгами австрийских налогоплательщиков и медийный ландшафт Австрии.

По словам канцлера, Австрийская партия свободы, возглавляемая Штрахе, наносит вред проекту реформ и пути изменений. «Это ударяет по имиджу нашей страны и не соответствует моему политическому подходу — служить республике и людям в нашей стране», — заявил он.

Ранее 18 мая Курц предложил провести досрочные выборы в парламент «как можно скорее». Он подчеркнул, что хочет работать во благо страны со своим политическим курсом, однако без скандальных инцидентов в правительстве.

До этого вице-канцлер подал в отставку из-за обвинений в сотрудничестве с россиянкой. Позднее он объяснил, что встречался с гражданкой Латвии, а не России.

Süddeutsche Zeitung опубликовало видео, на котором политик и его помощник Йоханн Гуденус якобы встречаются с племянницей российского олигарха на Ибице. Предполагается, что женщина должна была помочь Штрахе победить на выборах. В обмен на это политик пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.

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