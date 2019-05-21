Канцлера Австрии приготовились сместить

Канцлер Австрии Себастьян Курц может лишиться поста через неделю. Об этом заявил депутат Питер Пильц, передает Reuters.

По словам законодателя, в понедельник, 27 мая, главу правительства ждет голосование по вотуму недоверия в парламенте. Пильц отметил, что лично подаст в нижнюю палату — Национальное собрание — ходатайство о его проведении. «Я уверен, что все удастся, и я смогу сделать так, чтобы во вторник Курц уже не был канцлером», — добавил политик.

Ранее 21 мая сообщалось, что ультраправая Австрийская партия свободы (АПС) приняла решение поддержать вотум недоверия Курцу. По словам ее члена и главы МВД Австрии Херберта Кикля, «кто оказывает недоверие, тот получает недоверие». В то же время РИА Новости передает, что представитель Партии свободы позднее опроверг сообщения о каком-либо окончательном решении по этому вопросу.

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20 мая Курц предложил отправить в отставку Кикля на фоне скандала с теперь уже бывшим вице-канцлером и главой АПС Хайнцем-Кристианом Штрахе. После этого партия пригрозила вывести всех своих членов из правительства.

До этого Курц, возглавляющий Австрийскую народную партию, разорвал коалицию с Партией свободы и предложил провести досрочные выборы в парламент «как можно скорее».

Политический скандал разгорелся в Австрии 18 мая — за неделю до выборов в Европарламент. Это произошло после публикации немецкими СМИ видео со Штрахе. На кадрах политик и его помощник Йоханн Гуденус встречаются с якобы племянницей российского олигарха на Ибице. Предполагалось, что она должна была помочь вице-канцлеру победить на выборах, за что он пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.

После произошедшего Штрахе подал в отставку. Он также объяснил, что встречался с гражданкой Латвии, а все происходящее — спланированная акция.

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