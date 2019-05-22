Скомпрометированный австрийский политик назвал себя жертвой наркотиков

Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе Йоханн Гуденус заявил, что мог стать жертвой «препаратов для изнасилования на свиданиях и наркотиков» в ходе заснятой на видео скандальной встречи с предполагаемой племянницей российского олигарха. Об этом он рассказал в интервью Kronen Zeitung.

Гуденус, подавший в отставку вслед за Штрахе, назвал себя «доверчивой и наивной жертвой» и заявил, что частично не помнит вечер, когда была сделана запись. Он предположил, что организаторы подставной встречи, стоившей обоим политикам карьеры, использовали запрещенные вещества, чтобы скомпрометировать их.

Он также выразил искреннее сожаление в том, что помог злоумышленникам добраться до вице-канцлера. «Я нанес большой урон его семье, (Штрахе — прим. «Ленты.ру»), партии и правительству своей страны», — приводит издание его слова. Гуденус также сообщил, что на момент злосчастного разговора находился в тяжелом психологическом состоянии и «слишком поздно» обратился к психотерапевту.

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Политический скандал разгорелся в Австрии 18 мая — за неделю до выборов в Европарламент. Это произошло после публикации немецкими СМИ видео с вице-канцлером и главой «Австрийской партии свободы» (АПС) Штрахе. На кадрах политик и его помощник Йоханн Гуденус встречаются на Ибице с якобы племянницей российского олигарха. Предполагалось, что женщина должна была помочь вице-канцлеру победить на выборах, за что он пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.

После произошедшего Штрахе подал в отставку. Он также объяснил, что встречался с гражданкой Латвии, а не России, а все происходящее — спланированное «политическое убийство».

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