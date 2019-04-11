Российскую телеведущую обокрали в Лондоне

Телеведущая Лера Кудрявцева обратилась в лондонскую полицию с заявлением о краже, из ее кошелька пропали наличные и банковские карты. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Россиянку обокрали 10 апреля, когда она прогуливалась напротив Букингемского дворца. «Из сумки исчез кошелек, где у меня лежали все карты и наличные деньги. Теперь площадь у меня будет вызывать отрицательные воспоминания. Всякое бывает, конечно, но неприятно. Полдня в полиции», — пожаловалась Кудрявцева.

«Полиция Лондона квалифицирует подобные ограбления как происшествия, не имеющие реальных положительных итогов расследования. Найти воров практически невозможно. Лера готовит претензию к платежным системам своих банковских карт о возврате утраченных средств. Как показывает практика, деньги в полном объеме можно вернуть», — рассказал «Московскому комсомольцу» помощник телеведущей Табриз Шахиди.

Он отметил, что инцидент произошел в большой толпе туристов и что действовали, скорее всего, уличные карманники. «Сейчас она уже в хорошем расположении духа, а в пятницу вернется в Москву», — добавил помощник Кудрявцевой.

Лера Кудрявцева регулярно ведет премию телеканала «Муз-ТВ», а также такие телепередачи, как «Секрет на миллион», «Звезды сошлись» и «Большая перемена». Помимо этого, она вела шоу «Хорошие люди» на радио «Маяк».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!