Малышева дала совет по увеличению груди после порвавшегося импланта Кудрявцевой

Телеврач Елена Малышева назвала безопасной операцию, которую перенесла ведущая НТВ Лера Кудрявцева — у нее в груди порвался имплант. В комментарии «Газете.Ru» ведущая программ о здоровье также дала советы по увеличению груди.

Она отметила, что операция на груди хоть и имеет риски, поскольку является хирургическим вмешательством, но все же относится к числу безопасных. Малышева добавила, что женщинам нужно хранить документы на импланты, чтобы в случае экстренной ситуации иметь возможность предъявить иск компании-производителю.

По ее словам, женщины, желающие увеличить грудь, должны вводить в организм только импланты, покрытые оболочкой. «Ни в коем случае нельзя вводить в грудь жидкие среды», — уточнила ведущая. Среди изделий нужно выбирать только те, что имеют все необходимые сертификаты и разрешения, добавила телеврач.

Ранее 24 декабря Кудрявцева сообщила, что перенесла срочную операцию на груди. Во время медицинского осмотра было выявлено, что один из грудных имплантов порвался и протекает. В результате ведущей удалили импланты и вытекший силикон из тканей организма.

В начале декабря Малышева в эфире программы «Жить здорово!» рассказывала об опасных косметологических устройствах, популярных у россиянок. Среди «гаджетов для красоты» она выделила помпу для увеличения объема груди. Телеврач и ее соведущий Герман Гандельман подчеркнули, что увеличение будет временным и только за счет отека и гематом.

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