Арестован глава «Церкви последнего завета» Виссарион

Глава религиозной секты «Церковь последнего завета» Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, арестован на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

По решению Центрального районного суда Новосибирска Тороп помещен под стражу до 22 ноября включительно. Ему инкриминируется создание религиозного объединения, чья деятельность сопровождалась насилием над гражданами.

Ранее Сергей Тороп заявил, что отказывается признавать вину в создании подобного объединения и нарушении закона.

Один из руководителей «Церкви последнего завета» Владимир Ведерников по аналогичному обвинению также арестован на два месяца. Отмечается, что он занимался руководством школой при общине.

В общине Виссариона проживают последователи Торопа со всех регионов России. Они занимают несколько поселений в Красноярском крае. В прошлом глава секты работал слесарем, а затем ушел в патрульно-постовую службу. В 1991 году он объявил себя Виссарионом, а потом — реинкарнацией Иисуса Христа. Его последователи живут в ожидании конца света, дата которого постоянно откладывается.