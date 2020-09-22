ФСБ нашла в «Церкви последнего завета» Виссариона оружие и алкоголь

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Сотрудники ФСБ, полиции и Следственного комитета России нашли оружие и алкоголь в общине «Церкви последнего завета», основанной бывшим милиционером и слесарем Сергеем Торопом, называющим себя Виссарионом. Видео публикует Telegram-канал «Красноярск №1».

На кадрах видны силовики с автоматами в сопровождении служебных собак, которые прибыли в общину, расположенную в Курагинском районе Красноярского края. Показаны кадры с большим количеством оружия и боеприпасов, а также спиртного, изъятых во время обыска.

Членам поселения «Город солнца» запрещено употреблять алкоголь, курить и пользоваться деньгами. Живут они натуральным хозяйством.

Ранее сообщалось о задержании Виссариона и двух его ближайших помощников. Их увезли на вертолете в неизвестном направлении. Местные жители рассказали, что видели на дорогах по направлению к общине колонну из 50 автомобилей с силовиками.

В общине Виссариона проживают последователи Торопа со всех регионов России. Они занимают несколько поселений в Красноярском крае. В прошлом глава секты работал слесарем, а затем ушел в патрульно-постовую службу. В 1991 году он объявил себя Виссарионом, а потом — реинкарнацией Иисуса Христа. Его последователи живут в ожидании конца света, дата которого постоянно откладывается.

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