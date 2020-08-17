Похитившему у полиции миллионы секты «Бога Кузи» россиянину вынесли приговор

В Москве вынесен приговор фактическому руководителю финансовой деятельности секты «Бога Кузи» Юрию Цукерману. Об этом во вторник, 17 августа, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Тушинский районный суд столицы приговорил Цукермана к шести годам колонии общего режима. Прокуратура запрашивала восемь лет. Своей вины в похищении у полиции 215 миллионов рублей, изъятых у секты «Бога Кузи», мужчина так и не признал.

В сентябре 2015 года оперативники задержали и арестовали лидера секты — Бога Кузю (Андрея Попова) и его ближайшее окружение. В ходе обысков в семи московских квартирах секты было изъято около 43 миллионов рублей и свыше 100 тысяч долларов, специфическая литература и экзотические животные. Деньги секты поместили на хранении в МВД.

В 2016 году Юрий Цукерман придумал схему по возврату денег. Он обратился в Химкинский суд с иском на сумму в 215 миллионов рублей, заявив, что пострадал от сектантов, которым доверил свои капиталы. Он потребовал вернуть изъятые деньги. В качестве доказательства был предоставлен договор хранения денег и расписки. Согласно этим документам хозяйка помещения, где собирались сектанты, обязалась вернуть ему миллионы по первому требованию.

В результате Юрий Цукерман получил судебное решение о взыскании в его пользу миллионов. В короткие сроки он получил исполнительный лист и перевел все деньги на свои счета. Когда исчезновение вещественных доказательств было замечено, полиция попыталась остановить транзакции, но не успела — 215 миллионов были обналичены.

После успешно проведенной аферы Цукерман скрылся, но в январе 2018 года он был задержан в частном доме в Подмосковье. На банковских счетах афериста обнаружили и заблокировали часть похищенной суммы — 85 миллионов рублей. Также было арестовано и изъято приобретенное Цукерманом имущество.

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