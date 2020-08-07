Назван срок для похитившего у полиции миллионы рублей «Бога Кузи» афериста

В Тушинском районном суде Москвы, где рассматривается дело о похищении у полиции 215 миллионов рублей, изъятых у секты «Бога Кузи», прокуратура запросила наказание для обвиняемого в афере. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает ТАСС.

Гособвинение просит приговорить Юрия Цукермана к восьми годам колонии. Приговор в отношении обвиняемого будет оглашен в Тушинском районном суде Москвы 17 августа.

По версии следствия, в 2016 года он получил решение о взыскании в его пользу 215 миллионов рублей, которые в качестве вещественного доказательства по делу «секты Бога Кузи» находились на хранении в МВД.

На основании решения суда Цукерман обратился в службу судебных приставов. В короткие сроки он получил исполнительный лист и перевел все деньги на свои счета. Когда исчезновение вещественных доказательств было замечено, полиция попыталась остановить транзакции, но не успела — 215 миллионов были обналичены.

В январе 2018 года сообщалось, что Юрий Цукерман был задержан в Подмосковье. На банковских счетах афериста обнаружили и заблокировали часть похищенной суммы — 85 миллионов рублей. Также было арестовано и изъято приобретенное Цукерманом имущество.

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