Похитивший у полиции миллионы «Бога Кузи» Цукерман задержан в Подмосковье

В Подмосковье задержан Юрий Цукерман — мошенник, по поддельным документам похитивший 215 миллионов рублей, которые были вещественным доказательством по делу «секты Бога Кузи». Об этом в четверг, 25 января, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«59-летний ранее судимый мужчина, объявленный в федеральный розыск по обвинению в хищении по поддельным документам 215 миллионов рублей со счетов уполномоченной организации, задержан накануне вечером на севере Московской области и доставлен в столичный главк полиции для проведения следственных действий», — сообщил собеседник редакции.

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Юрий Цукерман (в прошлом — Дмитрий Ананченко, отбывший длительный срок за мошенничество и по этой причине сменивший фамилию) был супругом Жанны Фролушкиной, обвиняемой по «делу Бога Кузи», гражданской жены лидера секты. Именно на нее была оформлена собственность Бога Кузи. Сразу после разгрома секты в 2015 году Цукерман представил в суд подложный договор хранения денег, якобы оформленный между ним и бывшей супругой. После длительных судебных мытарств и нескольких отказов в 2016 году Химкинский городской суд внезапно вынес решение (позже отмененное как неправосудное) о возврате денег.

На основании этого решения Цукерман обратился в службу судебных приставов. Получив исполнительный лист, перевел все деньги на свои счета. Когда исчезновение вещественных доказательств было замечено, полиция попыталась остановить транзакции, но не успела — 215 миллионов были обналичены.

В октябре 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», а Цукерман — объявлен в федеральный розыск.

Пока судьба похищенных денег не установлена, сообщил собеседник «Ленты.ру».

Вместе с тем, как сообщила «Ленте.ру» Ирина Волк, официальный представитель МВД России, часть денег, а так же имущество задержанного обнаружены. «На банковских счетах, принадлежащих фигуранту, обнаружена и заблокирована часть похищенных денежных средств в размере более 85 миллионов рублей. Кроме этого, установлено и изъято имущество, приобретенное злоумышленником на похищенные деньги», — рассказала Волк.

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