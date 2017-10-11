Силовые структуры
 

Полиция сообщила о попытке хищения 215 миллионов рублей по делу бога Кузи

Перейти в «Мою Ленту»
Андрей Попов
Андрей Попов

Полиция разыскивает мужчину, который похитил 215 миллионов рублей, хранившихся как вещественные доказательства по делу «бога Кузи», передает «Интерфакс».

В отношении 59-летнего уроженца Омска возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он объявлен в розыск, сообщили агентству в среду, 11 октября, в пресс-службе столичного управления МВД.

По данным полиции, мужчина изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году было вынесено решение о взыскании в его пользу свыше 215 миллионов рублей, находившихся на хранении в уполномоченном органе. Источник агентства уточнил, что указанные средства были вещественными доказательствами по уголовному делу Андрея Попова, известного как «бог Кузя».

МВД объявило о завершении следствия по этому делу 19 сентября 2016 года. Попову и его сообщникам предъявлено обвинение по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 239 УК РФ («Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением»).

Попов свою вину не признает.

В семи квартирах, которые, по версии следствия, имеют отношение к его секте, в результате обысков было изъято более 43 миллионов рублей и свыше 100 тысяч долларов. Кроме того, была обнаружена специфическая литература и экзотические животные.

Андрей Попов, именующий себя «богом Кузей», основал псевдоправославную секту в 1990-е годы. Собрания его последователей проходили в том числе в Большом Кондратьевском переулке, откуда возникло другое название объединения — «кондраты». Попов также известен любовью к экзотическим животным и тем, что устроил себе гарем из женщин-помощниц.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мосгорсуд отказался выпустить на свободу арестованного год назад «бога Кузю»
МВД завершило расследование дела «бога Кузи»
«Бога Кузю» оставили под стражей
Последние новости
Найден бесконечный архив смерти
Названы крупнейшие получатели российской помощи среди республик бывшего СССР
В Подмосковье освободили захваченного в плен владельца сети медицинских клиник
Линдси Лохан вступилась за обвиненного в изнасилованиях продюсера Вайнштейна
В сети высмеяли «предназначенный для штурма Кремля» украинский бронетрактор
Чеченцы собрались патрулировать Битцевский парк после слухов о появлении маньяка  
Итальянцы показали обнаженных девушек в масках зайцев
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03Сегодня

«Держись, братан»

Суд над королем преступного мира Шакро Молодым заставил вспомнить лихие 90-е
14:22Сегодня

Ямальца осудили на десять лет за убийство в попытке впечатлить женщину

13:44Сегодня

Бывшему банкиру дали 4,5 года за хищение 5,6 миллиарда рублей

15:17Сегодня

В Подмосковье освободили захваченного в плен владельца сети медицинских клиник

Силовые структуры00:02 6 октября

«Я видел сердце пса сквозь его разодранное тело»

Кто зарабатывает на подпольных собачьих боях в России
13:38Сегодня

Врачи отказались забирать из суда Никиту Белых с плохим самочувствием

12:24Сегодня

Продавца шаурмы задержали за экстремизм в Екатеринбурге

13:56Сегодня

Участкового задержали за производство наркотиков на съемной квартире в Кемерово

Силовые структуры00:0510 октября
Мария Максакова и Владимир Тюрин

Не по масти дама

В убийстве беглого депутата Вороненкова обвинили вора в законе Тюрика
09:24Сегодня

Четверо граждан Украины заочно арестованы за атаки на российские дипучреждения

15:34 9 октября

Вор в законе Тюрик ответил на обвинения в организации убийства Вороненкова

13:03Сегодня

Совладельца «Юлмарта» обвинили в мошенничестве на миллиард рублей

Россия
Аллан ЧумакЧумак на оба наши дома
Чем главный враг Кашпировского заряжал русский народ
Грабитель с трудом сбежал от работниц почтового отделения в Томске
«Такой был страх, что лицо перекашивалось»
Почему излечиться от рака бывает недостаточно
Разорвало: поезд протаранил автобус
Погибли 16 человек
В Барнауле украли едва высаженные у мемориала ели
53 миллиона выделили на форму для школьников из многодетных семей Подмосковья
Активисты SERB вновь сорвали мемориальную доску Немцову в центре Москвы
Все материалы
Мир
Опиум и смерть
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
Мозг стрелка из Лас-Вегаса изучили
Испания сделала первый шаг к захвату власти в Каталонии
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
Русская рулетка: пенсионер расстрелял 50 человек в Вегасе
Самое массовое убийство в истории США
Россия перехватила у США «криптовалютного короля» Винника
Все материалы
Бывший СССР
Приход во власть
Исход выборов в Киргизии определят уголовные авторитеты и региональные кланы
Поезд дальше не пойдет
Почему Литва объявила соседям рельсовую войну
Названы крупнейшие получатели российской помощи среди республик бывшего СССР
В сети высмеяли «предназначенный для штурма Кремля» украинский бронетрактор
Порошенко отказался обсуждать компенсации за Крым
Вице-спикер Рады рассказала о перспективах «торговли» Крымом
Захарченко рассказал о различиях между ДНР и ЛНР
Все материалы
Финансы
Пустил в расход
Он первым понял, почему люди сорят деньгами
США потратят четыре триллиона долларов на борьбу с ожирением
Вануату начала продажу гражданства за биткоины
ОПЕК попросила США снизить добычу нефти
На Украине предложили легализовать криптовалюты
Назван размер средней зарплаты в Москве в 2020 году
МВФ улучшил прогноз по росту экономики России
Все материалы
Бизнес
Нагревательный элемент
Московские теплоэнергетики недополучают с УК треть платежей за тепло
Российские компании протащили продукты Microsoft в Крым
Испытатели получат второй образец самолета МС-21 для тестирования
«Ростелеком» задумал избавиться от исторического здания Центрального телеграфа
Совладельца «Юлмарта» задержали по подозрению в мошенничестве
Volkswagen напомнил автодилерам о запрете продаж своих машин в Крыму
Богатейший мексиканец увидел плюсы для бизнеса в смертоносном землетрясении
Все материалы
Силовые структуры
«Держись, братан»
Суд над королем преступного мира Шакро Молодым заставил вспомнить лихие 90-е
«Я видел сердце пса сквозь его разодранное тело»
Кто зарабатывает на подпольных собачьих боях в России
Мария Максакова и Владимир ТюринНе по масти дама
В убийстве беглого депутата Вороненкова обвинили вора в законе Тюрика
Ямальца осудили на десять лет за убийство в попытке впечатлить женщину
В Подмосковье освободили захваченного в плен владельца сети медицинских клиник
Врачи отказались забирать из суда Никиту Белых с плохим самочувствием
Участкового задержали за производство наркотиков на съемной квартире в Кемерово
Все материалы
Наука и техника
Советские подневольные рабочие в сельской местности Германии«Из русской свиньи я превратилась в немецкую подстилку»
Угнанные в Германию советские люди выжили, чтобы попасть в ад на родине
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Горящая плоть
Чем грозит России американское электромагнитное оружие
Раскрыт безотказный способ улучшить работу мозга
В Антарктиде нашли гигантскую загадочную дыру
Названы причины постоянного желания заниматься сексом
Российский летающий мотоцикл испытала полиция Дубая
Все материалы
Спорт
«Ну да, я плаваю с акулами в Панаме. Но они классные ребята»
Самая безумная русская серферша о травке, жизни в Панаме и чудо-гречке из России
Панама попала на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола
В РФС пожалели о пропуске украинцами ЧМ-2018
Хет-трик Месси вывел сборную Аргентины на ЧМ-2018
Сборная США впервые за 30 лет осталась без ЧМ по футболу
Котик стал чемпионом России по прыжкам с трамплина
Трамп дал характеристику Малкину
Все материалы
Культура
Спасти кинцо
У тупых русских комедий и блокбастеров нашлись достойные соперники
Свое не пахнет
В России не только снимают плохие сериалы, но и топорно копируют западные хиты
Харви ВайнштейнТочно продюсер
Самый колоритный делец Голливуда погорел на просьбах потереть ему спинку
Раскрыты имена обвинивших продюсера Вайнштейна в изнасиловании актрис
Линдси Лохан вступилась за обвиненного в изнасилованиях продюсера Вайнштейна
Эминем кинул зигу перед толпой чернокожих
Сыгравший Халка актер по ошибке слил в сеть начало третьего «Тора»
Все материалы
Интернет и СМИ
Да, это жестко
Шоу на острове внезапно затмило «Дом-2» по обнаженке и сексу в кадре
Австралийские полицейские три месяца притворялись педофилами
Власть чешуи
Как распознать рептилоида и кого уже вычислили
Снятое пилотом «обычное» приземление самолета разубедило пассажиров летать
Малазийская пекарня прославилась благодаря прыщавым тортам
Миллионы пользователей Pornhub подверглись атаке
СМИ узнали об «израильском следе» в скандале с софтом Касперского в США
Все материалы
Ценности
«У меня были и менты, и ФСБ»
Татуировщик Негур знает, что у силовиков под мундирами
Pizza Hut оденет любителей есть пиццу на холоде
Девушкам предложили обнажиться к зимним праздникам
Фанатам Аль Пачино предложат лампу с голыми женщинами
Последнюю картину да Винчи выставили на торги за 100 миллионов долларов
Moleskine выпустил блокнот с языком Мика Джаггера
Гибридный внедорожник отправили соревноваться с пловцами
Все материалы
Путешествия
Купе для белого господина
Тряхнуть стариной можно даже в южноафриканском поезде
Названы российские регионы с самым дешевым жильем для туристов
Российский турист оказался на паперти в Индии из-за блокировки банковской карты
Минтранс определил бесплатный минимум провоза ручной клади в самолетах
Названы любимые пляжные направления отдыха россиян
Дубай сократит процедуру паспортного контроля до 15 секунд
Российским туристам предложили отдых на пляжах Ирана
Все материалы
Из жизни
Старая школа
В молодости родители были куда круче, чем мы
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Присел, отжался
Криминальный босс учит знаменитостей качаться по-тюремному
Пенсионер избил зонтиком вооруженных грабителей ювелирного магазина
Огромная морковь огородника из США попала в Книгу рекордов Гиннесса
Шесть грабителей скрылись с места преступления на одном мопеде
В Сахаре впервые сняли на видео барханных котят
Все материалы
Эм и не м
Новая BMW M550i против старой BMW M5: кто же круче?
Гений аэродинамики или дизайнер-сумасброд?
Самые безумные автомобильные творения Луиджи Колани
Пока, «Солярис» – здравствуй, «Веста»
25 самых популярных машин России
Тест: угадай «китайца» по эмблеме
Непроходимый тест на знание логотипов китайских автобрендов
Nissan GT-R подключили к джойстику и разогнали до 211 километров в час
Nvidia разработала компьютер для машин без руля и педалей
Загадочный спорткар Honda оказался виртуальным прототипом
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы