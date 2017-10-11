Полиция сообщила о попытке хищения 215 миллионов рублей по делу бога Кузи

Полиция разыскивает мужчину, который похитил 215 миллионов рублей, хранившихся как вещественные доказательства по делу «бога Кузи», передает «Интерфакс».

В отношении 59-летнего уроженца Омска возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он объявлен в розыск, сообщили агентству в среду, 11 октября, в пресс-службе столичного управления МВД.

По данным полиции, мужчина изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году было вынесено решение о взыскании в его пользу свыше 215 миллионов рублей, находившихся на хранении в уполномоченном органе. Источник агентства уточнил, что указанные средства были вещественными доказательствами по уголовному делу Андрея Попова, известного как «бог Кузя».

МВД объявило о завершении следствия по этому делу 19 сентября 2016 года. Попову и его сообщникам предъявлено обвинение по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 239 УК РФ («Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением»).

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Попов свою вину не признает.

В семи квартирах, которые, по версии следствия, имеют отношение к его секте, в результате обысков было изъято более 43 миллионов рублей и свыше 100 тысяч долларов. Кроме того, была обнаружена специфическая литература и экзотические животные.

Андрей Попов, именующий себя «богом Кузей», основал псевдоправославную секту в 1990-е годы. Собрания его последователей проходили в том числе в Большом Кондратьевском переулке, откуда возникло другое название объединения — «кондраты». Попов также известен любовью к экзотическим животным и тем, что устроил себе гарем из женщин-помощниц.