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Главу секты «Бога Кузи» Цукермана арестовали

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Юрий Цукерман
Юрий Цукерман

В Москве арестован главный руководитель секты так называемого бога Кузи Юрий Цукерман, подозреваемый в хищении 215 миллионов рублей вещдоков по делу сектантов. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает РИА Новости.

«По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказали журналистам в Тверском суде Москвы.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, накануне Цукерман был задержан в Подмосковье и доставлен в столичный главк полиции для проведения следственных действий. 59-летний мужчина находился в федеральном розыске по обвинению в хищении по поддельным документам 215 миллионов рублей со счетов уполномоченной организации.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, часть денег, а также имущество задержанного уже обнаружены. «На банковских счетах, принадлежащих фигуранту, обнаружена и заблокирована часть похищенных денежных средств в размере более 85 миллионов рублей. Кроме этого, установлено и изъято имущество, приобретенное злоумышленником на похищенные деньги», — рассказала она.

В октябре 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», а Цукермана объявили в федеральный розыск.

Юрий Цукерман (в прошлом — Дмитрий Ананченко, отбывший длительный срок за мошенничество и по этой причине сменивший фамилию) был супругом Жанны Фролушкиной, обвиняемой по «делу Бога Кузи», гражданской жены лидера секты. Именно на нее была оформлена собственность «Бога Кузи». Сразу после разгрома секты в 2015 году Цукерман представил в суд подложный договор хранения денег, якобы оформленный между ним и бывшей супругой. После длительных судебных тяжб и нескольких отказов в 2016 году Химкинский городской суд вынес решение (позже отмененное как неправосудное) о возврате денег.

На основании этого решения Цукерман обратился в службу судебных приставов. Получив исполнительный лист, он перевел все деньги на свои счета. Когда исчезновение вещественных доказательств было замечено, полиция попыталась остановить транзакции, но не успела — 215 миллионов были обналичены.

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