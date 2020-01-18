«Бог Кузя» после тюрьмы взялся за перо

«Бог Кузя» Андрей Попов взялся за перо — решил писать стихи и книги. Об этом он рассказал РЕН ТВ.

Попов также прокомментировал недавнее задержание его жены, скрипачки Анастасии Чеботаревой. Он заявил, что не знает причину, однако не сомневается в ее невиновности.

В четверг, 16 января, стало известно о задержании Чеботаревой за мошенничество. Она и еще пятеро адептов секты находились в бегах около трех лет. В отношении задержанных возбуждены три новых уголовных дела.

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16 июля 2018 года Попова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и создании деструктивного религиозного сообщества. 26 ноября 2018 года «богу Кузе» пересчитали срок, и в апреле 2019 года он вышел на свободу.

Попов, назвавший себя «богом Кузей» основал псевдоправославную секту в 1990-е годы. Его послушники собирали пожертвования на строительство несуществующих храмов на православных выставках-ярмарках и торговали «монастырской продукцией», раздавая заодно приглашения на лекции лжевладыки. Особую славу Попову принесли любовь к экзотическим животным и гарем из женщин-помощниц.

«Бога Кузю» и его ближайшее окружение задержали и арестовали в сентябре 2015 года. В ходе обысков, в семи московских квартирах секты было изъято около 43 миллионов рублей и свыше 100 тысяч долларов, специфическая литература и экзотические животные, содержащиеся в ненадлежащих условиях.

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