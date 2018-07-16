«Бога Кузю» посадили

Андрей Попов, более известный как «бог Кузя», признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и создании деструктивного религиозного сообщества. Об этом в понедельник, 16 июля, «Ленте.ру» сообщили в Пресненском районном суде Москвы.

Суд назначил Попову наказание в виде пяти лет заключения в колонии общего режима. Главный бухгалтер секты «бога Кузи» Галина Маркевич осуждена на 4 года 9 месяцев заключения, соучастницы Попова Надежда Розанова и Жанна Фролушкина получили 4 года 10 месяцев и 4 года 11 месяцев колонии соответственно. Также суд удовлетворил большую часть гражданских исков.

Попов, именующий себя «богом Кузей», основал псевдоправославную секту в 1990-е годы. Собрания его последователей проходили в том числе в Большом Кондратьевском переулке, откуда возникло другое название объединения — «кондраты». Особую славу Попову принесли любовь к экзотическим животным и многочисленный гарем из женщин-помощниц.

Попов и его ближайшее окружение были задержаны и арестованы в сентябре 2015 года. В семи московских квартирах, принадлежащих секте, в ходе обысков было изъято около 43 миллионов рублей и свыше 100 тысяч долларов, специфическая литература и экзотические животные, содержащиеся в ненадлежащих условиях. Также были изъяты персональные компьютеры и тетради с бухгалтерскими записями, которые, как полагает следствие, свидетельствуют о противоправной деятельности членов секты по завладению деньгами адептов.

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