Жену «бога Кузи» задержали после трех лет в бегах

Народная артистка России, скрипачка Анастасия Чеботарева — жена основателя секты «бога Кузи» Андрея Попова — задержана за мошенничество. Об этом в четверг, 16 января, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщину и еще пятерых адептов секты, пустившихся в бега и находившихся в федеральном розыске около трех лет, задержали в январе. В ближайшее время следователи столичного главка МВД обратятся в суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения.

В отношении шестерых задержанных, в том числе жены главного сектанта России, возбуждены три новых уголовных дела. Два из них — по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), еще одно — по части 3 статьи 239 («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан») УК РФ.

По версии следствия, сектанты работали на различных православных выставках, где под видом церковной организации собирали средства на восстановление храмов и помощь православным на юго-востоке Украины. В дальнейшем деньги использовались на нужды секты «бога Кузи». Общая сумма преступного дохода составила около 7,5 миллиона рублей.

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Кроме того, следователи подозревают шестерых задержанных в регулярном физическом и психологическом насилии по отношению к рядовым прихожанам секты. В качестве воспитательных ритуалов применялась так называемая «выдра» — исповедь одного из адептов членам группы. После чего могла последовать «щука» — избиение человека резиновыми тапками по лицу или наказание ремнем. Таким образом сектанты, по мнению их лидера Андрея Попова, избавлялись от скверны.

16 июля 2018 года сообщалось, что Попов, более известный как «бог Кузя», признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и создании деструктивного религиозного сообщества.

Попов, именующий себя «богом Кузей», основал псевдоправославную секту в 1990-е годы. Собрания его последователей проходили в том числе в Большом Кондратьевском переулке, откуда возникло другое название объединения — «кондраты». Особую славу Попову принесли любовь к экзотическим животным и многочисленный гарем из женщин-помощниц.

Попов и его ближайшее окружение были задержаны и арестованы в сентябре 2015 года. В семи московских квартирах, принадлежащих секте, в ходе обысков было изъято около 43 миллионов рублей и свыше 100 тысяч долларов, специфическая литература и экзотические животные, содержащиеся в ненадлежащих условиях. Также были изъяты персональные компьютеры и тетради с бухгалтерскими записями, которые, как полагает следствие, свидетельствуют о противоправной деятельности членов секты по завладению деньгами адептов.

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