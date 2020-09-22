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Автоматчики ФСБ увезли главу «Церкви последнего завета» Виссариона на вертолете. Видео опубликовано РИА Новости. Запись сделана местными жителями Курагинского района Красноярского края.

Как рассказал ТАСС житель деревни Петропавловки, в спецоперации задействованы автоматчики и вертолеты. На дорогах по направлению к общине очевидцы видели колонну из 50 автомобилей с силовиками.

Ранее 22 сентября сообщалось о задержании руководителей секты Сергея Торопа, который называет себя Виссарионом и двоих его ближайших помощников — Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. В настоящее время в общине проходят обыски.

В общине Виссариона проживают последователи Торопа со всех регионов России. Они занимают несколько поселений в Красноярском крае. В прошлом глава секты работал слесарем, а затем ушел в патрульно-постовую службу. В 1991 году он объявил себя Виссарионом, а потом — реинкарнацией Иисуса Христа. Его последователи живут в ожидании конца света, дата которого постоянно откладывается.

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