В российском регионе задержали главу религиозной секты

В Курагинском районе Красноярского края задержали руководителя религиозной секты Виссариона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных службах региона.

Telegram-канал «Борус» опубликовал видео операции, которая проводилась в поселении «Город Солнца». В ходе спецоперации были задержаны глава секты Сергей Тороп, он же Виссарион, а также его первый помощник Вадим Редькин. По данным издания, их вывезли на вертолете в неизвестном направлении.

В общине Виссариона проживают последователи Торопа со всех регионов России. Они занимают несколько поселений в Красноярском крае. В прошлом глава секты работал слесарем, а затем ушел в патрульно-постовую службу. В 1991 году он объявил себя Виссарионом, а потом — реинкарнацией Иисуса Христа. Его последователи живут в ожидании конца света, дата которого постоянно откладывается.

Ранее в Петербурге арестовали сотрудницу секты, которая за валюту продавала «астральные купола защиты». Так, она убедила одного из адептов, что если он не проведет обряд по установке этого купола за 20 тысяч евро, то он умрет.