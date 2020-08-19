В Петербурге арестовали торговавшую «астральными куполами защиты» сектантку

Суд заключил под стражу сотрудницу религиозной секты «Орден пути» Татьяну Баранову, обвиняемую в мошенничестве. Об этом в среду, 19 августа, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Баранова вместе с Гайвой Тихомировой, создавшей секту, убедили потерпевшего, что если он «не совершит обряд» и не установит защитный купол за 20 тысяч евро, то обязательно умрет. Другому члену секты эта услуга обошлась в 34 тысячи евро.

Обвиняемую заключили под стражу до 24 сентября.

Гайва Тихомирова создала организацию «Орден пути» в 2006 году. Это общество эзотерической направленности. Помимо Гайвы, обществом руководили еще пять женщин, а также ее дочь и сын. Участников секты заставляли пить кровь с алкоголем и наркотиками, распинали на крестах, закапывали живьем в землю и призывали избивать собственных детей. Силовики подозревают, что члены организации также присваивали себе имущество членов организации.

В феврале «Ордене пути» прошли обыски по делу о мошенничестве. Силовики обнаружили множество стилизованного под старину оружия, в том числе мечи, стилеты, арбалеты, а также огромное количество литературы оккультного и духовного содержания. Кроме того, в квартире были найдены различные ампулы и таблетки.