Силовики пришли к продавцам «астральных куполов защиты» стоимостью 20 тысяч евро

Сотрудники полиции проводят в Санкт-Петербурге обыски по делу о мошенничестве в эзотерической организации «Орден пути», продававшей «астральные купола защиты» за 20 тысяч евро. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в августе 2019 года следственным отделом управления МВД по Московскому району Санкт-Петербурга. Полицейские установили, что свои собрания и ритуалы представители ордена проводят в различных арендованных ими помещениях. Они использовали конюшни в Ленинградской области, а также ряд квартир фигурантов в Петербурге, офис на набережной реки Фонтанки и несколько других помещений.

Во время обысков силовики обнаружили множество стилизованного под старину оружия, в том числе мечи, стилеты, арбалеты, а также огромное количество литературы оккультного и духовного содержания. Кроме того, в квартире были найдены различные ампулы и таблетки, предназначение которых еще предстоит выяснить специалистам.

Силовики также изучают деятельность центра психотренинга «Мастерская намерений», который по сути являлся дочерним предприятием «Ордена пути».

Оккультисты выискивали из тех, кто обращался в центр психологической помощи «Мастерская намерений», людей с высшим образованием и деньгами, убеждая их вступить в организацию. Членство в ней якобы давало шанс пройти более серьезный курс за большие деньги и расширить свои возможности, а для вступления нужно было приобрести так называемый «купол защиты» стоимостью 20 тысяч евро.

Организацию «Орден пути» создала Гайва Тихомирова, у нее двойное гражданство — России и Литвы. В 2001 году она оказывала психологическую помощь в платной консультации, а в 2006-м появился «Орден» — общество эзотерической направленности. Помимо самой Гайвы, организацией руководят еще пять женщин, а также ее дочь и сын.

47news сообщало в своем расследовании, что организация практиковала экзотичные методы расширения сознания — например, людей закапывали заживо в гробу или предлагали им поставить «купола защиты» за 20 тысяч евро. Если «купол» нужно было поставить на предприятие или бизнес, то это стоило в десять раз дороже. Силовики подозревают, что члены организации активно занимались также отъемом чужого имущества. На текущий момент постоянными клиентами организации являются 30-40 человек.

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