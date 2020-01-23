Оперативники ФСБ задержали на Кавказе адептов египетской радикальной секты

В Дагестане шесть членов египетской радикальной секты «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещенная в России экстремистская организация) были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом в четверг, 23 января, сообщает «Интерфакс».

Среди задержанных — лидер и активные члены группировки. Во время обысков у них была обнаружена запрещенная литература, а также жесткие диски с экстремистскими материалами.

Задержания были проведены в рамках уголовного дела по части 1 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ, которое было возбуждено Следственным комитетом России (СКР) 14 января.

Организация возникла в Египте в 1970-е годы и изначально называлась «Общество мусульман». К 1976 году в нее входили около двух тысяч человек — как мужчин, так и женщин. Тогда же египетским властям начали поступать жалобы от родственников адептов, которые обрывали всякие связи с семьями, вступая в организацию. А тех из адептов, кто покидал организацию, ее лидер объявлял отступниками. Группировка встала на радикальный путь, совершала экстремистские акции и даже захватила в заложники египетского министра по делам религии, который позже был казнен сектантами.

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