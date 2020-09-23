Арестован один из руководителей «Церкви последнего завета»

Один из руководителей «Церкви последнего завета» Владимир Ведерников арестован на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

По решению суда в Новосибирске Ведерников помещен под стражу до 22 ноября. Ему вменяется создание религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми. Отмечается, что Ведерников отвечал за управление школой при организации.

Ранее руководитель религиозной секты Сергей Тороп (Виссарион), которому были предъявлены аналогичные обвинения, заявил, что отказывается признавать вину в создании объединения, деятельность которого сопровождается насилием.

В общине Виссариона проживают последователи Торопа со всех регионов России. Они занимают несколько поселений в Красноярском крае. В прошлом глава секты работал слесарем, а затем ушел в патрульно-постовую службу. В 1991 году он объявил себя Виссарионом, а потом — реинкарнацией Иисуса Христа. Его последователи живут в ожидании конца света, дата которого постоянно откладывается.