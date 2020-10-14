Российская актриса Кристина Асмус заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«В общем, у меня подтвердился ковид», — написала актриса. Она рассказала, что последние три дня у нее была температура выше 39 градусов и после принятия жаропонижающих средств не опускалась ниже 37,7. Помимо это у нее красное горло, кашель, ломота во всем теле и головная боль. Асмус пришлось дважды вызывать скорую помощь.

Сейчас у актрисы температура 37,9, она находится дома и ждет очередного визита врача, чтобы «посмотреть динамику». Кристина Асмус призвала подписчиков не забывать о вирусе и быть аккуратными, использовать маски, перчатки и антисептики, а также соблюдать социальную дистанцию. Она попросила всех никуда не ходить при первых признаках заболевания и пожелала здоровья.

Ранее Кристина Асмус перенесла кожное заболевание из-за аллергической реакции организма. Врачи обнаружили у нее аллергический дерматит. Медики сделали предположение, что заболевание возникло из-за употребления антибиотиков и плотного графика актрисы.

В России, по данным оперативного штаба, за последние сутки выявили 14 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионах страны, такие показатели зафиксированы в стране впервые. Зафиксировано 239 летальных исходов, полностью выздоровели 7920 человек. С начала пандемии в стране выявили 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах, 23 205 летальных исхода и 1 039 705 выздоровлений.