Асмус перенесла кожное заболевание из-за аллергии

Актриса Кристина Асмус перенесла кожное заболевание из-за аллергической реакции организма. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Асмус рассказала, что врачи обнаружили у нее аллергический дерматит. Медики сделали предположение, что заболевание возникло из-за употребления антибиотиков и плотного графика актрисы.

«Выписали кучу всего, но главное надо воздержаться от косметики. У меня съемки летят, репертуар в театре расписан», — написала Асмус в подписи к фото. Актриса понадеялась, что в ближайшее время ей удастся вылечить кожный недуг.

Ранее Асмус обнаружила неизвестную сыпь на теле. Также актриса поздравила бывшего мужа, комика Гарика Харламова с премьерой сериала «Гусар» на ТНТ.