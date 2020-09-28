Асмус раскритиковали за роль порноактрисы в новом фильме

Интернет-пользователи раскритиковали актрису Кристину Асмус за роль порноактрисы в фильме «Китобой». Об этом сообщает РИА Новости.

В ленте Асмус играет вебкам-модель, которая обнажается на камеру перед охотником с Чукотки.

Отмечается, что критикам не понравилось появление актрисы на экране в полуголом виде. Некоторые комментаторы посчитали, что режиссер взял Асмус на эту роль из-за фильма «Текст».

В конце июня режиссер Алексей Учитель рассказал об обнаженной сцене с Асмус в новой картине «Китобой», снятой его учеником Филиппом Юрьевым. Российская премьера ленты запланирована на 8 октября.

Осенью 2019 года Кристина Асмус подверглась травле из-за эротической сцены в фильме «Текст». Ее приятель, сценарист Александр Цыпкин рассказал, что после выхода картины актрисе начали поступать угрозы.