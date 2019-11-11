Кристине Асмус пригрозили кровавой расправой из-за эротических сцен в «Тексте»

Актрисе Кристине Асмус стали поступать угрозы из-за съемок в эротических сценах в фильме «Текст». Об этом в Instagram рассказал ее приятель, сценарист Александр Цыпкин.

«Появилась целая группа на всю голову отъехавших отморозков, которых неплохо бы запереть принудительно в дурдом и там держать», — подчеркнул сценарист.

По его словам, Асмус раскрыла ему подробности травли, которой она подверглась после выхода картины. «Кристине поступают реальные угрозы. Какие-то твари, наивно думая, что их не вычислить по айпи, совершают уголовно наказуемое преступление», — написал сценарист.

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Цыпкин выразил обеспокоенность происходящим с Асмус, заявив, что власти должны «взять под контроль» эту «кучку клинических психопатов с отравленной душой и бессмысленным существованием». «Иначе кончится все кровью. Либо хейтера, либо его жертвы», — добавил он.

9 ноября Асмус расплакалась в эфире радиостанции, рассказывая о травле, которой подверглась из-за роли в ленте.

«Текст» режиссера Клима Шипенко вышел в российский прокат 24 октября. По сюжету фильма, персонаж Александра Петрова, исполнившего главную роль, получает в руки телефон с эротическими кадрами, на которых присутствует персонаж Асмус.

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