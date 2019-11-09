Травля из-за эротической сцены довела Асмус до слез

Актриса Кристина Асмус расплакалась в эфире радиостанции Energy после вопроса о реакции общества на эротическую сцену в фильме «Текст». Запись доступна на YouTube-канале шоу.

По словам актрисы, ее зацепили не процесс создания картины и не реакция на нее, а необходимость борьбы и доказательства «себя в этой жизни, в этой профессии, и в семье своей, среди своих друзей, коллег». «До сих пор — это тема моей жизни, она меня волнует, бесит», — объяснила Асмус со слезами на глазах.

Актриса подчеркнула, что всегда «окунается с головой» в те роли, за которые она берется. При этом она отметила, что после реакции на «Текст» ей предлагают сняться в новом фильме, сделав эротические сцены менее откровенными. Однако Асмус считает, что ей не удастся хорошо играть в кадре из-за мыслей о необходимости сдерживаться на съемочной площадке. Из-за этого актриса думает отказаться от съемок и выплатить неустойку.

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Муж Асмус, резидент Comedy Club Гарик Харламов заявил, что разделяет реальную жизнь и киноэкран. По его словам, сцена секса представлена в книге и необходима для сюжета картины. Он также вспомнил, что актрисы и раньше снимались в эротических сценах, упомянув Шерон Стоун, Анджелину Джоли, Монику Белуччи и Эмилию Кларк.

Фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко вышел в российский прокат 24 октября. По сюжету фильма, персонаж Александра Петрова, исполнившего главную роль, получает в руки телефон с эротическими кадрами. «Ему в руки попало то, что не должно было попасть ни при каких обстоятельствах. Телефон и все, что в нем хранится, это очень личное, и мы хотели показать это зрителю», — объясняла ранее Асмус.

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