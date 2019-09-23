Кристина Асмус рассказала об участии в эротических сценах

Российская актриса Кристина Асмус рассказала о съемке постельных сцен в фильме «Текст» режиссера Клима Шипенко. Интервью с артисткой опубликовала газета «Комсомольская правда».

По словам актрисы, режиссер еще во время кастинга подчеркнул, что ему важно, чтобы героиня предстала на экране «абсолютно обнаженной». «Меня это нисколько не смутило», — сказала она.

Асмус поведала, что съемка эротических сцен производилась на мобильный телефон. «Все было снято нами — мной и Ваней [Янковским]. Если бы мы тут начали искать какие-то планы, шторки, трусики, монтажные приемы, что-то замазывать, во что бы мы превратились?» — отметила она.

По сюжету фильма, персонаж Саши Петрова получает в руки телефон с эротическими кадрами. «Ему в руки попало то, что не должно было попасть ни при каких обстоятельствах. Телефон и все, что в нем хранится, это очень личное, и мы хотели показать это зрителю», — объяснила Асмус.

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