Харламов оценил эротические сцены с Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену из фильма «Текст» с участием своей супруги, актрисы Кристины Асмус. В публикации в Instagram комик подчеркнул, что разделяет реальную жизнь и киноэкран.

«Так как фильм называется "Текст", отвечу текстом. Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль. Фильм не об этом. Совсем», — отметил Харламов. По его словам, к нему по этой теме регулярно поступали вопросы.

Комик подчеркнул, что Асмус — актриса, и в этом фильме она играет роль. «В фильме "Текст" нет моей жены, там история совсем о других людях. Что я думаю о моей жене? Я ею горжусь!» — добавил он.

При этом Харламов заметил, что сцена секса представлена в книге и необходима для сюжета картины. Он также вспомнил, что актрисы и раньше снимались в эротических сценах, упомянув Шерон Стоун, Анджелину Джоли, Монику Белуччи и Эмилию Кларк.

Ранее телеведущая Ксения Собчак прокляла Асмус из-за откровенных кадров в фильме «Текст» режиссера Клима Шипенко. Она пояснила, что вставила фрагмент из картины в интервью с актером Александром Петровым, однако из-за этого YouTube почти перестал рекомендовать ее ролик. В интервью Собчак восхитилась постельными сценами «Текста». По ее словам, так секс в кино в России никто не снимает, и эти кадры ее «реально поразили».

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