Собчак поразили секс-сцены в российском фильме

Телеведущая Ксения Собчак восхитилась постельными сценами в российском фильме «Текст» режиссера Клима Шипенко. Своими впечатлениями она поделилась во время интервью с актером Александром Петровым, который исполнил главную роль в этой картине. Запись доступна на YouTube-канале Собчак.

«В этом фильме, на мой взгляд, самое ценное и офигительное — это секс-сцены. Потому что так секс в кино у нас никто не снимает», — отметила она. Петров заметил, что «это классно».

По словам Собчак, сцены секса в фильме ее «реально поразили». «Сцена снималась не для того, чтобы показать, что "вот, мы сняли в этом фильме такую откровенную сцену". Это сделано в рамках сюжета», — подчеркнул актер.

Также Петров в интервью Собчак рассказал о том, как изображал мастурбацию в фильме «Текст». По его словам, снимать сцену было смешно, так как в момент съемки в комнате сидели трое мужчин.

У канала Собчак на YouTube более миллиона подписчиков. За восемь месяцев с момента его основания ее ролики суммарно собрали более 83 миллионов просмотров.

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